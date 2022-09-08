Это произойдет не в 2022 году: мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине

Война на Украине не закончится в 2022 году.

Активные боевые действия будут продолжаться до Пасхи 2023 года, а российские атаки — до 3,5 лет.

Об этом экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко сказала в интервью YouTube каналу FEDOR TV.

Мольфарка подчеркнула, что активные боевые действия будут продолжаться вплоть до апреля 2023 года. А чтобы разрешить ситуацию с Крымом – понадобится до 6 лет.

"Сказать, что война закончится к Новому году? Нет, война не закончится, она будет продолжаться. Сейчас только начинается преимущество ВСУ над российскими военными... К Новому году будут освобожденые частично Запорожская и Херсонская области", — пояснила Стеценко.

Напомним, тарологиня и экстрасенс Рубина Цыбульская рассказала, что в сентябре на фронте ожидаются кардинальные перемены.

Читайте также:

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.