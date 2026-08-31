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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Это произойдет в России до конца года: победительница «Битвы экстрасенсов» ошеломила своим предсказанием

Известная экстрасенс сделала предсказание о том, что ждет Россию до конца 2026 года.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о том, что ждёт Россию до конца 2026 года.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Яна Пасинкова отметила, что путинский режим поссорится с важным для РФ партнером. Кроме того, там также возникнут проблемы с электричеством и продуктами питания.

«Огромный конфликт с нашим крупнейшим партнером. Попытка вернуть доверие, ведь этот партнер интересен с финансовой точки зрения, он самый важный, я бы сказала. Без света, без воды, без продовольствия, без логистики окажемся не только мы с вами», — подчеркнула победительница «Битвы экстрасенсов».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница «Битвыэкстрасенсов»,таролог Яна Пасинкова шокировала предсказанием о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

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