"Это самый опасный период": известный астролог Влад Росс предупредил украинцев об обстрелах

Астролог назвал опасный период в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Известный астролог Влад Росс предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН.
Влад Росс отметил, что российские террористы продолжат обстреливать Украину. Он добавил, что опасный период – это 31 октября и начало ноября. Именно в эти дни оккупанты могут нанести массированный удар ракетами и дронами по Украине.
Под ударом могут быть крупные города – Запорожье, Сумы, Харьков, Кривой Рог, Херсон и Киев.
"Это самый опасный период", — заявил Влад Росс.
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