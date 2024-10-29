"Это самый опасный период": известный астролог Влад Росс предупредил украинцев об обстрелах

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Известный астролог Влад Росс предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Влад Росс отметил, что российские террористы продолжат обстреливать Украину. Он добавил, что опасный период – это 31 октября и начало ноября. Именно в эти дни оккупанты могут нанести массированный удар ракетами и дронами по Украине.

Под ударом могут быть крупные города – Запорожье, Сумы, Харьков, Кривой Рог, Херсон и Киев.

"Это самый опасный период", — заявил Влад Росс.

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