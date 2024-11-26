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"Это уже последние потуги": экстрасенс назвала опасные места в Украине

"Это уже последние потуги": экстрасенс назвала опасные места в Украине

Тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова / Фото: скриншот с видео

Таролог сделала предсказание о ситуации в декабре.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасынкова назвала самые опасные места в Украине в декабре 2024 года.

Об этом сообщила на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, где будет опаснее всего в Украине. Она отметила, что это - приграничные территории. Также она призвала быть осторожными тех, кто живет на верхних этажах или возле энергообъектов. Яна Пасынкова отметила, что существует угроза у воды. 

"Наибольшая опасность на приграничных территориях. Карты показывают нам такой месседж: «наша матушка-земля должна потерпеть вместе с нами, что это уже последние потуги, а дальше все будет хорошо. Ждем", - сказала она. 

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