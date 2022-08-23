"Это уже утверждено высшими силами": экстрасенс сделал прогноз о продолжительности войны

Неспокойно в Украине будет еще от трех до восьми лет. Но это не значит, что все это время будут продолжаться активные боевые действия.
Украине поступит помощь, и она обязательно победит.
Об этом рассказал экстрасенс Роман Шептицкий, пишет "УНИАН"
"В Украине может быть неспокойно от трех до восьми лет. Но это не значит, что в течение всего этого времени будут активные боевые действия. Нам очень необходима мировая помощь, тот самый лендлиз. Тогда у нас будут все возможности и небо закрыть, и избавиться от воздушных тревог", – сказал экстрасенс.
"Пока могу сказать, что помощь будет, и Украина обязательно победит. Это уже утверждено высшими силами", – заверил он.
По прогнозам Шептицкого, активные боевые действия на Донбассе могут продолжаться в течение 2023 года. Война в этих регионах может вообще перейти в замороженный конфликт.
"Но хочу отметить: когда решится вопрос по освобождению юга Украины, то угроз ракетных ударов будет меньше. Тогда же будет меньшая вероятность нападения со стороны Беларуси", – прогнозирует экстрасенс.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте для ВСУ, выпала карта фортуны, поэтому все кардинально изменится.
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