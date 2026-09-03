Этот год изменит всё: известный астролог Влад Росс назвал важную дату

Влад Росс

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Известный астролог Влад Росс сделал неожиданное предсказание о будущем. Он считает, что в 2029 году для человечества всё может резко измениться.

Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».

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Влад Росс отметил, что в Украине до 2026 года не стоит ожидать каких-либо радикальных изменений. Так будет продолжаться вплоть до 2029 года.

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«Переломным может стать 2029 год. Тогда всё может кардинально измениться. Может произойти экономический кризис или встреча с инопланетянами. Да, окажется, что мы здесь не одни», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известный астролог Влад Росс поразил всех новым прогнозом о войне в Украине.

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