Китайский гороскоп / © Pexels

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В субботу, 21 ноября 2026 года, четырём знакам китайского зодиака астрологи прогнозируют финансовую удачу и новые возможности для заработка. День Земляной Свиньи будет способствовать взвешенным решениям, которые могут стать началом длительного процветания.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Согласно астрологическому прогнозу, в этот день не стоит рассчитывать на мгновенное обогащение. Зато успех сопутствует тем, кто умеет планировать свои расходы, замечать перспективные предложения и постепенно двигаться к финансовой стабильности.

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Свинья

Для тех, кто родился под знаком Свиньи, 21 ноября может стать днём позитивных финансовых перемен. После непростого периода появится возможность улучшить своё материальное положение и более уверенно распоряжаться средствами.

Снижение тревожности поможет по-новому оценить собственные финансы. Представители этого знака поймут, что могут в большей степени контролировать свои расходы, чем считали ранее. Это благоприятный момент, чтобы начать экономить и задуматься об инвестициях.

Кролик

Кроликам удачу принесут хорошая репутация и связи, которые они налаживали ранее. Кто-то из их окружения может предложить перспективную возможность, соответствующую их профессиональным интересам и потребностям.

Предыдущие усилия и готовность помогать другим наконец принесут свои плоды. 21 ноября представители этого знака смогут открыто обсудить желаемый уровень заработка и удобный график работы. Доверие окружающих станет важным преимуществом на пути к успеху.

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Коза

Для Коз суббота может открыть новые перспективы заработка благодаря их творческим способностям. Окружение обратит особое внимание на таланты представителей этого знака и возможности их практического применения.

Астрологи советуют не преуменьшать свои достижения и серьезно относиться к положительным отзывам о своей работе. Именно признание профессиональных навыков может подтолкнуть к первому шагу на пути к увеличению доходов.

Тигр

21 ноября Тиграм стоит сосредоточиться на карьерных и финансовых перспективах. Представители этого знака поймут, что материальное благополучие требует времени, поэтому отдадут предпочтение взвешенным решениям.

Этот день может оказаться особенно удачным для подготовки к переговорам о повышении зарплаты. Тигры смогут четко сформулировать свои требования, оценить профессиональные обязанности и продумать условия будущего соглашения. Уверенность и настойчивость помогут им приблизиться к желаемому результату.

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Напомним, астрологи предупредили, что 21 ноября 2026 года — день, символом которого является колесо, возвращает нас в прошлое, давая возможность исправить то, что можно изменить.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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