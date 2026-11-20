Гороскоп на 21 ноября / © ТСН.ua

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21 ноября 2026 года три знака Зодиака могут ощутить заметное улучшение финансового положения. Согласно астрологическому прогнозу, ретроградный Сатурн поможет им получить вознаграждение за настойчивость, терпение и умение распоряжаться деньгами.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Астрологи считают, что в эту субботу финансовый успех будет зависеть не столько от удачи, сколько от приложенных ранее усилий. Для трёх знаков зодиака наступит время, когда дисциплина и правильные решения начнут приносить желаемые результаты.

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Телец

Тельцам 21 ноября стоит внимательнее присмотреться к своим расходам и финансовым планам. Ретроградный Сатурн поможет понять, какие привычки мешают копить деньги и что нужно изменить, чтобы улучшить материальное положение.

Даже если сбережения пока не оправдывают ожиданий, причин расстраиваться нет. Осознанный подход к финансам станет первым шагом к благосостоянию. Астрологи прогнозируют, что усилия Тельцов постепенно начнут окупаться.

Козерог

Для Козерогов наступает период, когда многолетнее упорство может наконец принести финансовые плоды. Деньги будут поступать не благодаря случайному стечению обстоятельств, а как результат последовательной работы и верности собственным целям.

Ретроградный Сатурн напомнит представителям этого знака, что их терпение не прошло даром. Всё, над чем Козероги работали ранее, теперь может превратиться в ощутимый материальный успех.

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Скорпион

21 ноября Скорпионы могут получить приятное финансовое подтверждение того, что выбрали правильный путь. Их тщательно продуманные планы начнут приносить результаты, которые способны даже удивить.

По прогнозу астрологов, ключом к финансовому успеху станет дисциплина, которой у Скорпионов в избытке. Ретроградный Сатурн будет способствовать вознаграждению за предыдущие усилия, а полученный результат придаст уверенности в будущем. Самое время продолжать двигаться к поставленным целям.

Напомним, астрологи предупредили, что 21 ноября 2026 года — день, символом которого является колесо, возвращает нас в прошлое, давая возможность исправить то, что можно изменить.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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