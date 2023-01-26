Где скрывается настоящий Путин: астролог Влад Росс о месте нахождения диктатора

По словам астролога, настоящий Путин уже давно не посещает общественные мероприятия.

Глава Кремля Владимир Путин уже давно прикрывается своим двойником на так называемых публичных выступлениях. Влад Росс рассказал, где именно скрывается настоящий Путин.

Об этом говорилось в интервью астрологу ТСН.ua.

"Мы теперь видим на экранах телевизоров человека, представляемого Владимиром Путиным. Мы смотрим все время на его двойника. Даже я лично начал замечать абсолютные разногласия во внешности. Это совсем другой человек. Даже со студентами 25 января был его двойник. Это никакой не Владимир. Путин! Владимира Путина уже просто нет. По крайней мере, на телеэкранах РФ", — рассказал астролог.

По некоторым данным, как сказал Росс, Путин меняет свои укрытия.

"То за Уралом он живет в бункере, то в Тыве (субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа – ред.), ближе к Китаю. Именно поэтому россияне в разных местах размещают свои ПВО", – добавил Росс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен, появляется ли настоящий глава Кремля на публике.

Добавим, что отечественная астрологиня Ирина Бублий обнародовала персональный гороскоп для президента Украины Владимира Зеленского на его "личный новый год".

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