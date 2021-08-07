Главный звездопад года Персеиды: где наблюдать и как загадывать желания

Главный звездопад года Персеиды: где наблюдать и как загадывать желания

Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом.

Метеорный поток Персеиды — один из красивейших и самых известных явлений ночного неба Северного полушария, который радует землян в августе.

Персеиды названы по созвездию Персея, где находится их радиант, то есть точка откуда "вылетают" метеоры. Как и большинство метеорных дождей, Персеиды образуются остатками «хвоста» кометы Свифта-Туттля, которые создают огромный шлейф. Первую память о Персеидах датируют 36 годом н. е. в китайской летописи. Персеиды были первым метеорным потоком, который было связано с определенной кометой.

Заметим, что метеорный поток (звездопад, звездный дождь, метеорный дождь — ред.) — естественное явление, во время которого на ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры, летящие будто из одной точки на небосклоне. В основном, это явление периодическим, длится от нескольких дней до нескольких недель и наблюдается ежегодно примерно в одно и то же время.

Персеиды 2021: когда и как наблюдать

Главное — смотреть в ночное небо на открытой местности, чуть дальше от искусственного освещения. Лучше конечно — уехать в сельскую местность, или просто в поле. Желательно найти удобное место, чтобы лечь на спину, или разместиться в кресле с откидной спинкой. Добавим, что глазам нужно полчаса, чтобы привыкнуть к темноте, но со временем вы сможете увидеть все больше и больше.

Этот поток можно наблюдать ежегодно примерно с 23 июля по 22 августа. Период наибольшей активности — с 8 до 14 августа, а пик приходится на 12-13 августа. В течение пике количество метеоров, сгорающих в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 в час.

Персеиды 2021: как загадывать желания

Персеиды являются одними из старейших метеорных дождей, по которому следит человечество. Все потому, считают астрологи, что люди верили, от звездопадов, как и от фаз луны стоит ожидать чего-то особенного.

В период звездопада у людей повышается энергетические состояния, продолжается прилив сил, начинает улучшаться финансовое положение, конфликты заканчиваются.

Также читайте Календарь звездопадов 2021: когда ожидать метеорные потоки и как правильно загадывать желания

Поэтому главный совет эзотериков — не только загадывать желания, но и не бояться проявлять инициативу. Тогда, перемены к лучшему, вне зависимости от того, какой вы знак зодиака, обязательно состоятся. А звездопад только способствует их воплощению, и улучшит настроение.

Читайте также:

Украинцы смогут увидеть уникальный метеорный дождь Персеид 11-13 августа

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку