Главный звездопад осени Тауриды: когда наблюдать и как правильно загадывать желания

Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом.

Людей издавна привлекали метеоритные дожди. Они связывали с ними свои мечты и надежды. Расскажем о главном звездопаде осени - Тауридах. Он начинается 7 сентября и будет продолжиться до 10 декабря.

Первые документальные сведения о метеоритных дождях обнаружено в древнеегипетском папирусе. Он датировано ок. 2000 до н. е. В древнерусских летописях первые записи о метеорах касаются 1091. Правильное объяснение природы метеоров как явлений, связанных с полето в атмосферу Земли внеземных тел дали только в 1794.

Метеорный поток Тауриды: откуда "вылетают" звезды

Тауриды — ежегодный метеорный поток, наблюдаемый в сентябре — декабре. Радиант метеорного потока, то есть точка, откуда "вылетают" звезды, находится в созвездии Тельца. Тауриды ассоциируются с кометой Энке — они представляют собой выделившиеся в прошлом из кометы шлейфы метеорных частиц, орбиты которых со временем изменились так, что теперь пересекаются с орбитой Земли.

Заметим, что метеорный поток (звездопад, звездный дождь) — совокупность метеоров, порождённых вторжением в атмосферу Земли роя метеорных тел.

Добавим, что Тауриды состоят из двух ветвей — Южных и Северных Таурид. Их радианты дрейфуют по небу параллельно — один южнее, другой севернее на расстоянии около 9° друг от друга. Максимумы ветвей наблюдаются у Южных Таурид с 30 октября по 7 ноября, у Северных — с 4 по 7 ноября. Активность каждой из ветвей оценивается приблизительно в 7 метеоров в час.

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Впервые наблюдение Таурид осуществлялось в 1869 году, при этом, и до конца XIX века, наблюдения северной ветви были постоянными, а южной — периодическими. Видимо, по этой причине эти ветви не воспринимались как стабильный метеорный поток. В 1940—1950 гг. накопленные данные позволили рассчитать параметры орбит ветвей, что позволило ассоциировать эти ветви с кометой Энке. При этом наблюдался угол между плоскостями орбит потоков и кометы 10—15°, но это могло объясняться накопленным за длительный период влиянием Юпитера.

Тауриды: где смотреть и правила наблюдения

Чтобы увидеть наибольшее количество метеоров, наблюдать Тауриды нужно за городом, чтобы не мешали городские огни, и лучше всего после полуночи, когда созвездие Тельца достаточно высоко поднимается над горизонтом. Лучшее время для наблюдения наступит после полуночи, когда радиант потока, расположенный в западной части созвездия Тельца, окажется выше всего на небе. Если радиант находится низко над горизонтом, многие метеоры оказываются скрыты за горизонтом.

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В этом году Луна почти не помешает наблюдению максимума Южных Таурид. Во время максимума Южных Таурид — в ночь с 5 на 6 ноября и когда радиант потока достигнет максимальной высоты над горизонтом, Луна уже будет под горизонтом.

Меньше повезет наблюдателям Северных Таурид, максимум которых ожидается в ночь с 12 на 13 ноября. Это будет ночь полнолуния и Луна яркая и полная будет видна всю ночь, освещая собой небо и не позволяя увидеть слабые метеоры.

Звездопад: как правильно загадывать желания

Загадывать желания во время метеоритного дождя - очень древняя традиция. Расскажем, как это делать правильно.

Вы должны очень сильно захотеть и настроиться на выполнение своего желания.

Нужно долго всматриваться в небо, надолго придется забыть о суете, и, следовательно, хорошо подумать о своем желании.

Сосредоточитесь и сконцентрируйтесь на своем желании, что вся ваша энергия, все силы будет направлены на его исполнение. Именно поэтому это и работает.

Из своего подсознания выведите на поверхность свое истинное желание.

Лучше, если ваше лицо будет обращено к Востоку — для этого определите, где Север, а потом повернитесь на право.

Самое главное – это заметить звезду, а потом желательно про себя проговорить задуманное, если уверенны, что никто не слышит, можно и вслух.

Постарайтесь настроиться на позитивную волну. Если вы не одни, отойдите подальше от скептиков и циников.

После того как желание загадано и замечена падающая звезда, для закрепления успеха надо подойти к ближайшему дереву. Хорошо, если это будет большое мощное дерево. Нужно трижды по нему постучать.

Этот метод используется для любых магических методов исполнения желания – его нужно отпустить. Если все успели сделать по правилам, еще, чтобы задуманное сбылось, вы должны отпустить свое желание на исполнение, а сила небесного сияния возьмется за работу реализации ваших желаний.

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