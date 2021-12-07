Главный звездопад зимы Геминиды: когда и где смотреть и как правильно загадывать желания

Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом.
Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что в два раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды.
Геминиды: что это такое
Наблюдается в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока - место, откуда "вылетают" метеоры, находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. Предположительно, поток связан с астероидом Фаэтон.
Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью, - много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая.
Звездопад: что это
Несмотря на название "звездопад" на самом деле ничего с неба не падает. Метеорные потоки повторяются строго через год, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом.
Земля пересекает эту область не сразу, а в течение нескольких дней или даже недель, так как рой кометных частиц имеет большие размеры. Когда Земля проходит через более плотные области частиц, то число "падающих звезд" резко возрастает.
Звездопад Геминиды: где и как наблюдать
- Для наблюдения за звездопадом вовсе не нужны оптические приборы. Его можно и нужно наблюдать невооруженным глазом. Метеоры можно и фотографировать: оставьте фотоаппарат на большой выдержке, и вы получите треки частиц на фоне звездного неба.
- В черте города звездопад практически не виден. Да и на окраине глазу предстанут не все метеоры, лишь самые яркие. Поэтому лучше всего запастись горячим чаем и теплым спальным мешком, выехать на 30–40 км за город и найти открытую местность. Тогда, если ожидания астрономов оправдаются, можно увидеть 60–80 метеоров за час. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения — и тем больше падающих звезд можно увидеть. Помешать может лишь облачность и снегопад.
- Лучше всего для наблюдения выбирать максимально открытое место, для того, чтобы, лечь и смотреть на небо целиком. Вспышки могут происходить в любой стороне, поэтому нужно видеть максимально много неба.
- Необходимо смотреть в сторону, противоположную радианту — так называется точка, из которой якобы вылетают метеорные частицы. На самом деле, они летят параллельно, но нам кажется, что они вылетают из этой точки.
- Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно насчитать много "падающих звезд" ясной декабрьскою ночью.
Звездопад Геминиды: как правильно загадать желания
- Загадывать сокровенные желания на звездопад – традиция, которая существует в мире еще с незапамятных времен.
- За ту долю секунды, в которую падает звезда, вы не успеете придумать новое желание. Вы загадаете первое, которое придет, которое уже давно созрело, и потому это - истинное ваше желание. Так и получается, что из своего подсознания вы выводите на поверхность свое истинное желание.
- Чтобы звезды услышали, необходимо заранее определиться с желанием. Некоторые даже советуют записать его вручную на бумаге. Однако ни в коем случае не стоит использовать в предложениях частицу "не" – по словам эзотериков, такие изречения вселенная игнорирует.
- Также важно, чтобы задуманное не навредило другим людям и не касалось третьих лиц. Желание должно иметь отношение только к вам.
- Не нужно загадывать на первую увиденную падающую звезду. Астрологи говорят, что это только знак Вселенной, что она открыта для приема пожеланий. Загадывать лучше на следующую звезду.
- После исполнения такого обряда необходимо перестать фиксироваться на своем желании, вы можете заблокировать его исполнение.
Читайте также:
- Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни
- Лунный календарь на декабрь 2021: когда полнолуние и новолуние
- Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать
- Таропрогноз на декабрь 2021: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на декабрь 2021: что руны нам прочат