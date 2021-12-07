Главный звездопад зимы Геминиды: когда и где смотреть и как правильно загадывать желания

Главный звездопад зимы Геминиды: когда и где смотреть и как правильно загадывать желания

Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом.

Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что в два раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды.

Геминиды: что это такое

Наблюдается в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока - место, откуда "вылетают" метеоры, находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. Предположительно, поток связан с астероидом Фаэтон.

Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью, - много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая.

Звездопад: что это

Несмотря на название "звездопад" на самом деле ничего с неба не падает. Метеорные потоки повторяются строго через год, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом.

Земля пересекает эту область не сразу, а в течение нескольких дней или даже недель, так как рой кометных частиц имеет большие размеры. Когда Земля проходит через более плотные области частиц, то число "падающих звезд" резко возрастает.

Звездопад Геминиды: где и как наблюдать

Для наблюдения за звездопадом вовсе не нужны оптические приборы. Его можно и нужно наблюдать невооруженным глазом. Метеоры можно и фотографировать: оставьте фотоаппарат на большой выдержке, и вы получите треки частиц на фоне звездного неба. В черте города звездопад практически не виден. Да и на окраине глазу предстанут не все метеоры, лишь самые яркие. Поэтому лучше всего запастись горячим чаем и теплым спальным мешком, выехать на 30–40 км за город и найти открытую местность. Тогда, если ожидания астрономов оправдаются, можно увидеть 60–80 метеоров за час. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения — и тем больше падающих звезд можно увидеть. Помешать может лишь облачность и снегопад. Лучше всего для наблюдения выбирать максимально открытое место, для того, чтобы, лечь и смотреть на небо целиком. Вспышки могут происходить в любой стороне, поэтому нужно видеть максимально много неба. Необходимо смотреть в сторону, противоположную радианту — так называется точка, из которой якобы вылетают метеорные частицы. На самом деле, они летят параллельно, но нам кажется, что они вылетают из этой точки. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно насчитать много "падающих звезд" ясной декабрьскою ночью.

Звездопад Геминиды: как правильно загадать желания

Загадывать сокровенные желания на звездопад – традиция, которая существует в мире еще с незапамятных времен.

За ту долю секунды, в которую падает звезда, вы не успеете придумать новое желание. Вы загадаете первое, которое придет, которое уже давно созрело, и потому это - истинное ваше желание. Так и получается, что из своего подсознания вы выводите на поверхность свое истинное желание.

Чтобы звезды услышали, необходимо заранее определиться с желанием. Некоторые даже советуют записать его вручную на бумаге. Однако ни в коем случае не стоит использовать в предложениях частицу "не" – по словам эзотериков, такие изречения вселенная игнорирует.

Также важно, чтобы задуманное не навредило другим людям и не касалось третьих лиц. Желание должно иметь отношение только к вам.

Не нужно загадывать на первую увиденную падающую звезду. Астрологи говорят, что это только знак Вселенной, что она открыта для приема пожеланий. Загадывать лучше на следующую звезду.

После исполнения такого обряда необходимо перестать фиксироваться на своем желании, вы можете заблокировать его исполнение.

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