Секрет Нострадамуса - почему его пророчества до сих пор вызывают споры
Сегодня исполняется 522 года со дня рождения автора «Пророчеств» Мишеля де Нострдама.
14 декабря мир отмечает 522-ю годовщину со дня рождения французского врача и астролога Мишеля де Нострдама, более известного как Нострадамус (1503-1566), автора сборника «Пророчества», который на протяжении веков остается предметом научных и общественных дискуссий.
Об этом пишет Еспресо.
Нострадамус родился 14 декабря 1503 года в городе Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции в семье нотариуса. Его дед еврейского происхождения принял католицизм в середине XV века, взяв фамилию Nostre Dame, что позволило семье избежать преследований Инквизиции.
Будущий врач получил образование в Университете Авиньона, а впоследствии учился на медицинском факультете Монпелье, где изучал анатомию, фармакологию и астрологию, которая в XVI веке считалась составляющей медицинской практики. После отчисления из университета из-за занятия аптекарством Нострадамус работал странствующим врачом во Франции и Италии, участвуя в борьбе с эпидемиями чумы.
По свидетельствам историков, он отказывался от распространенных в то время методов лечения, в частности кровопусканий, вместо этого делая акцент на гигиене и санитарных мероприятиях. В 1534 году во время эпидемии чумы он потерял первую жену и двоих детей. В 1547 году поселился в Салон-де-Провансе, где женился во второй раз и продолжил медицинскую и астрологическую деятельность.
Начиная с 1550 года, Нострадамус издавал ежегодные астрологические альманахи, которые принесли ему широкую известность. В 1555 году был опубликован его основной труд — книга Les Prophéties («Пророчества»), содержащая 942 рифмованных четверостишия (катрены), написанные многоязычным и зашифрованным языком без четких дат и географических привязок. По замыслу автора, тексты охватывают события до 3797 года.
После выхода книги Нострадамус привлек внимание французского королевского двора. Королева-мать Екатерина Медичи пригласила его в Париж и сделала советником, что значительно повысило его статус и способствовало распространению популярности «Пророчеств».
Научное сообщество преимущественно рассматривает наследие Нострадамуса как пример ретроспективной интерпретации, когда тексты толкуются уже после наступления исторических событий. Критики отмечают, что катрены не содержат однозначных предсказаний и в значительной степени опираются на античные и библейские источники.
Несмотря на это, интерес к «Пророчествам» сохраняется и в XXI веке. В разные периоды катрены Нострадамуса связывали с Французской революцией, мировыми войнами, глобальными кризисами и современными геополитическими событиями, включая войну в Украине. В то же время исследователи отмечают, что Нострадамус не упоминал конкретные современные государства, а подобные интерпретации являются примером попыток найти закономерности в абстрактных текстах.
Сейчас фигура Нострадамуса остается скорее культурно-историческим феноменом, чем источником подтвержденных прогнозов будущего.
Напомним, ранее мы писали о том, что предсказания Вангио войне не были точными — она однозначно видела конфликт в Украине, но считала, что война продлится не дольше, чем два года.