Секрет Нострадамуса - почему его пророчества до сих пор вызывают споры

Нострадамус

Реклама

14 декабря мир отмечает 522-ю годовщину со дня рождения французского врача и астролога Мишеля де Нострдама, более известного как Нострадамус (1503-1566), автора сборника «Пророчества», который на протяжении веков остается предметом научных и общественных дискуссий.

Об этом пишет Еспресо.

Нострадамус родился 14 декабря 1503 года в городе Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции в семье нотариуса. Его дед еврейского происхождения принял католицизм в середине XV века, взяв фамилию Nostre Dame, что позволило семье избежать преследований Инквизиции.

Реклама

Будущий врач получил образование в Университете Авиньона, а впоследствии учился на медицинском факультете Монпелье, где изучал анатомию, фармакологию и астрологию, которая в XVI веке считалась составляющей медицинской практики. После отчисления из университета из-за занятия аптекарством Нострадамус работал странствующим врачом во Франции и Италии, участвуя в борьбе с эпидемиями чумы.

По свидетельствам историков, он отказывался от распространенных в то время методов лечения, в частности кровопусканий, вместо этого делая акцент на гигиене и санитарных мероприятиях. В 1534 году во время эпидемии чумы он потерял первую жену и двоих детей. В 1547 году поселился в Салон-де-Провансе, где женился во второй раз и продолжил медицинскую и астрологическую деятельность.

Начиная с 1550 года, Нострадамус издавал ежегодные астрологические альманахи, которые принесли ему широкую известность. В 1555 году был опубликован его основной труд — книга Les Prophéties («Пророчества»), содержащая 942 рифмованных четверостишия (катрены), написанные многоязычным и зашифрованным языком без четких дат и географических привязок. По замыслу автора, тексты охватывают события до 3797 года.

После выхода книги Нострадамус привлек внимание французского королевского двора. Королева-мать Екатерина Медичи пригласила его в Париж и сделала советником, что значительно повысило его статус и способствовало распространению популярности «Пророчеств».

Реклама

Научное сообщество преимущественно рассматривает наследие Нострадамуса как пример ретроспективной интерпретации, когда тексты толкуются уже после наступления исторических событий. Критики отмечают, что катрены не содержат однозначных предсказаний и в значительной степени опираются на античные и библейские источники.

Несмотря на это, интерес к «Пророчествам» сохраняется и в XXI веке. В разные периоды катрены Нострадамуса связывали с Французской революцией, мировыми войнами, глобальными кризисами и современными геополитическими событиями, включая войну в Украине. В то же время исследователи отмечают, что Нострадамус не упоминал конкретные современные государства, а подобные интерпретации являются примером попыток найти закономерности в абстрактных текстах.

Сейчас фигура Нострадамуса остается скорее культурно-историческим феноменом, чем источником подтвержденных прогнозов будущего.

Напомним, ранее мы писали о том, что предсказания Вангио войне не были точными — она однозначно видела конфликт в Украине, но считала, что война продлится не дольше, чем два года.