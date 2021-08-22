"Голубая Луна" 22 августа 2021 года: чем уникально явление и что категорически нельзя делать

"Голубая Луна" 22 августа 2021 года: чем уникально явление и что категорически нельзя делать

Но лунный диск голубым не станет.

В 15:03 по Киеву над Украиной взойдет "голубая Луна". Кстати, название не имеет никакого отношения к фактическому цвету нашего естественного спутника, а лишь подчеркивает редкость этого явления. 22 августа лунный диск будет казаться золотистым, находясь у горизонта, а после того, как поднимется высоко в небо — белым.



Существует два определения феномена "Голубой Луны".

Современное (месячное) — "Голубой Луной" называется второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц, но в этом году это не тот случай. Традиционное (сезонное) — "Голубой Луной" называется третье полнолуние в том астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо трех. Летосчисление при этом ведется по системе с тропическим годом, в которой началом года считается день зимнего солнцестояния.

Заметим, что лунный календарь и тропический год имели важное значение в жизни фермеров Северной Америки. Начало года и границы времен года определялись по датам весенних и осенних равноденствий и зимних-летних солнцестояний, и в соответствии с ними начинались полевые работы и определялись охотничьи сезоны. Год при такой системе счисления начинается не 1 января, а 21-22 декабря, в день солнцестояния. Каждое полнолуние в сезоне, как правило, имело свое название: сакральное или бытовое. Все эти традиции систематизировались и описывались в специальном журнале, издаваемом для фермеров. Он назывался Мэннский фермерский альманах.

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Сам термин о "голубой Луне" произошёл от английского афоризма: Once in a blue Moon, что переводится как "Однажды при голубой Луне". Иными словами, "когда рак на горе свистнет" или "после дождичка в четверг". То есть никогда или очень редко. Само полнолуние имеет обычный цвет и не имеет отношения к появлению у Луны голубого оттенка — крайне редкому явлению, обусловленному оптическим эффектом.

"Голубая Луна" 22 августа 2021 года: что нельзя делать

избегать массовых мероприятий;

заниматься финансовыми делами;

не заканчивать дела;

одевать старую, ветхую или несвежую одежду.

Многие астрологи и эзотерики считают, что её магическая сила сопоставима со звездопадом. И потому в такие периоды хорошо загадывать желания. Желательно именно в момент полнолуния.

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