Голубое полнолуние 31 мая 2026 года: что можно и нельзя делать в особый период

31 мая 2026 года на небе взойдет редкое голубое полнолуние — второе полнолуние за один календарный месяц. В астрологии этот период считается временем завершения старых циклов, эмоционального очищения и важных осознаний. Полнолуние состоится в знаке Стрельца, поэтому многих людей потянет к переменам, свободе и переосмыслению собственных целей.

Астрологи советуют в этот день завершать старые дела, очищать пространство от ненужных вещей, анализировать свои желания и проводить больше времени на природе. Голубое полнолуние считается благоприятным периодом для медитаций, творчества и практик на освобождение от негативных эмоций.

В этот день не рекомендуют ссориться, принимать импульсивные решения или втягиваться в конфликты. Также следует избегать больших финансовых рисков, переутомления и токсического общения.

Считается, что энергия голубого полнолуния усиливает эмоции и внутренние переживания, поэтому этот период лучше посвятить покою, осознанию и заботе о себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

