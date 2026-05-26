ТСН в социальных сетях

Голубое полнолуние 31 мая 2026 года: приметы, предрассудки и народные верования

Голубое полнолуние 31 мая 2026 года считается особым периодом, с которым в народе связывали приметы об изменениях, эмоциях, снах и будущих событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Голубое полнолуние

Голубое полнолуние / © ТСН.ua

Голубым полнолунием называют второе полнолуние в одном календарном месяце — это редкое астрономическое явление, издавна вызывавшее интерес и мистические ассоциации. В народных верованиях полнолуние символизировало завершение определенного этапа, усиление энергии и знаки судьбы. Считалось, что именно в этот период сны могут быть вещими, а эмоции особенно сильными.

Приметы и предрассудки на Голубое полнолуние:
— если ночь ясная и полная Луна хорошо видна — лето будет теплым и урожайным;
— сильный ветер в полнолуние считали знаком быстрых перемен;
— увидеть падающую звезду во время полнолуния — к неожиданным новостям;
— считалось, что сны в полнолуние могут содержать важные подсказки;
— наши предки старались не ссориться в этот день, потому что конфликты могли затянуться надолго;
— существовало поверье, что у полнолуния не стоит занимать деньги, чтобы не «отдать» собственную удачу;
— также люди избегали сплетен и зависти, поскольку верили, что отрицательные эмоции в этот период возвращаются сильнее.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

