Города в астрологии: кто по знаку зодиака Киев

Астрологию можно применить не только для отдельных личностей, но и для целых городов или стран.

Те же принципы, что применят при трактовке натальной карты человека, можно применить и к странам, городов и территорий. С помощью гороскопа можно описать его природу и поразмыслить, что его ждет в будущем. К сожалению, точные даты основания городов, скрытые в далеком прошлом, поэтому об астрологии для населенных пунктов приходится говорить весьма приблизительно. Сфера астрологии, которая изучает гороскопы стран и народов, называется мунданной или политической астрологией. Давайте вместе выясним, кто по знаку зодиака Киев.

Астрологическая история городов: что это такое

Города существуют длительное время, поэтому специалисты изучают так называемые циклы внешних планет и их повторяющиеся модели в гороскопе городов. В этом виде астрологии, Солнце является главной планетой для любой территории, а Луна — для народа или общественного мнения.

Большие города и их знаки зодиака

Например, Будапешт находится под знаком зодиака Стрельца, Чикаго — Льва, Стамбул — Рака, Иерусалим — Девы, Москва — Водолея, Неаполя — Овна, Нью-Йорка — Рака, Парижа — Девы, Венеции — Рака и тому подобное.

Например, Рим был важнейшим городом западной цивилизации, ведь юридические системы большого количества стран основаны на самое римском праве. Традиционно считалось, что Римом руководит Лев и этот знак зодиака считался его знаком до эпохи Возрождения. Однако в то же время традиционной датой основания Рима считается 21 апреля 753 года до н.э. Таким образом, Солнце в этот период находилось в астрологическом знаке зодиака Овен.

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К примеру, Лондоном управляют Близнецы. Немало астрологов исследовали эту тему и считают, что управляющим этого британского города является именно представитель этого знака зодиака. Интересно, что 1 апреля 1965 британские астрологи создали астрологическую карту, которую используют и по сей день. Несмотря на то, расчеты продолжаются и карта получает новые нюансы.

Города астрологии: кто по знаку зодиака Киев

Между тем астрологи считают, что столица Украины Киев находится под влиянием Льва и даже описывают, которыми районами украинской столицы и который астрологический знак ими управляет. Поэтому давайте подробнее узнаем об этом знак зодиака.

Символом этого знака зодиака есть львиная грива. Царь зверей только подчеркивает натуру этого знака зодиака, корреспондируется с величественным прошлым Киева — столицы Руси-Украины.

Львов невозможно не заметить. Врожденное благородство и заразный любовь к жизни ставит Львов на пьедестал, а другим остается только поклоняться. Возможно, именно это, с точки зрения астрологии, поможет величественному городу в будущем.

Также Львы себя особенными, так и желают особого отношения. Эта гордость является важным аспектом при формировании личности Льва. Практически невозможно Льва заставить изменить свою точку зрения. Этот знак зодиака в большинстве случаев мыслит только по прямой.

Интересно, что Львам всегда нужно время, тщательно все обдумать, но практически всегда он упускает некоторые детали, а вот решение принимает на основании интуиции, а не фактов. Но истинная царское величие представителей этого знака зодиака дает возможность иметь хорошо и позволять себе больше, чем другим.

Понятно, что одной небольшой разведкой об астрологическом знаке Киева невозможно узнать о будущем города в дальнейшем. Ведь нужен основательный анализ транзитов планет, циклов планет, асцидента, домов в гороскопе и тому подобное. Однако этот рассказ призвана хоть немного рассказать о том, почему столица такая и что за этим скрывается с точки зрения астрологии.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто Украина по знаку зодиака.

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