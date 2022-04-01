Гороскоп на 1 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 апреля 2022 года рассказывает, что Козерогам пора собирать плоды, а Рака будет тяжело.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 апреля 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях доверяйте партнеру. На работе не будьте слишком большим эгоистом.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Впереди что-нибудь новое. Попробуйте что-нибудь интересное в сексе. Займитесь новым проектом на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Влюбленные"
Доверяйте вселенной. В отношениях раскройте более широкое сердце. На работе ищите единомышленников.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет тяжело. В любви остерегайтесь проблем. В решении рабочих вопросов сконцентрируйтесь.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж мечей"
Защищайте то, что вам дорого. В отношениях действуйте активнее. Проявите свою силу на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В любви добавьте жару. В работе не сдерживайте себя.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка мечей"
Снимите повязку со своих глаз. В любви избавьтесь от лжи. На работе остерегайтесь врагов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Ожидайте вознаграждения. В любви немного можно расслабиться. Прибавьте жару на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка кубков"
Надо устроить "перекур". В любви насладитесь друг другом. Что касается работы, то ищите партнеров.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Императрица"
Пора собирать плоды, в отношениях сияйте от счастья. А в рабочих вопросах ситуация должна улучшиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Смерть"
Изменения продолжаются. В отношениях действуйте так, как чувствуете нужным. Задумайтесь над сменой работы.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Мир"
Старайтесь гармонии. В любви доверяйте партнеру. Что касается работы, то ищите "золотую середину".
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