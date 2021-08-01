Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять наши сокровенные желания.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 августа 2021 рассказывает, что Овнам светят счастливые звезды, а Тельцам стоит проявить активность.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. Наслаждайтесь тем, что имеете. В отношениях любите друг друга. На работе стоит расслабиться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Только вперед. В отношениях проявите активность. В движении по карьерной лестнице — не останавливайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Сконцентрируйтесь. В любви выберите общую цель для движения. В работе следует определиться, что вы на самом деле хотите.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы достигли немало. В отношениях позвольте и партнеру или партнерше сделать что-то. На работе — все в порядке.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Солнце"
Все налаживается. В отношениях наслаждайтесь теплыми чувствами. Действуйте активно на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Остерегайтесь измен. В любовных перипетиях вам могут поранить сердце. На работе попытайтесь не показывать свои чувства.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Вы сами делаете себе проблемы. В отношениях ожидайте новых вызовов, а на работе — новых проблем.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Продемонстрируйте характер. В любви будет трудно. А на работе следует продемонстрировать профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Впереди — новые возможности. Новые функции в отношениях. В движении по карьерной лестнице ищите интересные варианты для развития.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы достигли того, что хотели. В отношениях заботьтесь друг другом. А на работе попробуйте осознать, зачем вам испытания.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Время для перемен настало. В отношениях решите куда-то вместе. А на работе вас ждут командировки.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все течет, все меняется. В отношениях двигайтесь вперед к общей цели. А на работе стоит позаботиться о запасном варианте.
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