Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 февраля 2023 г. рассказывает, что Овнам следует работать над чувствами, а Близнецам — ожидать вызовов.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 февраля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж кубков"

Работайте над чувствами. В любви стремитесь к большему. На работе прислушивайтесь к своей интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Сконцентрируйтесь на интеллектуальном развитии. Ваши чувства могут оскорбить. В движении по карьерной лестнице защищайте свою позицию.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка мечей"

На быту не должно сконцентрироваться всю жизнь. В любви ждите вызовов. На работе вас ждут испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте над своим развитием. На работе действуйте активнее. А в отношениях задумайтесь, чего вы хотите от финансов и чувств.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Звезда"

Нужно достичь баланса. В отношениях найдите равновесие между чувствами и разумом. На работе все просто отлично.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди будут испытания. Но вы со всем справитесь. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе избегайте проблем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Работайте над отношениями. Не забывайте о друзьях. На работе найдите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Узнайте больше. В отношениях не стоит оскорблять партнера. На работе действуйте смело.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

Будут перемены. В отношениях задумайтесь как перезагрузить чувства. На работе позаботьтесь о запасном варианте.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. На работе следует прислушиваться к внутреннему голосу. В движении по карьерной лестнице надейтесь на поддержку друзей.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Иногда бывает грустно. В отношениях может быть больно. На работе работайте лучше.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. А на работе начните новый проект. В отношениях попробуйте что-нибудь новое.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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