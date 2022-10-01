Гороскоп на 1 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше понять о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 октября 2022 года рассказывает, что Ракам нужно достичь, а Девам — доверять своей интуиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект – вот ваша основа оружие. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе смело продвигайтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз кубков"
Наполняйтесь любовью. В отношениях преодолевайте препятствия. На работе активно защищайте свою позицию.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка мечей"
Вас ждут испытания. На работе будут новые вызовы, а в отношениях – испытания.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король пентаклей"
Добивайтесь своего любой ценой. В отношениях проявите лидерские качества. А на работе – профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Паж пентаклей"
У вас есть шанс начать сначала. Предложите на работе новый проект. А в отношениях выбирайте достойного партнера.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Верховная жрица"
Доверяйте своей интуиции. В отношениях работайте над чувствами. На работе избегайте проблем.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Умело балансируйте и у вас все получится. На работе не следует сомневаться в своих возможностях. В отношениях поймите, чего вы хотите.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе планируйте небольшой корпоратив.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Смерть"
В скором времени наступят изменения. В отношениях будет тяжело. А на работе позаботьтесь о запасном плане.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите свою силу. В отношениях продемонстрируйте характер, а на работе – профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. На работе лучше отдохнуть. В отношениях задумайтесь над их смыслом.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Нужно экономить. В отношениях пройдите тест по финансовым возможностям. На работе выберите амбициозную цель.
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