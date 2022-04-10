Гороскоп на 10 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 10 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро могут стать своеобразным указателем.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 апреля 2022 рассказывает, что у Скорпионов улучшится ситуация, а Стрельцам стоит сделать выбор.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 апреля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Не стоит транжирить средства направо и налево. В отношениях начните вместе экономить. Действуйте осторожно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В любви научите благоразумно выбирать. В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка мечей"

Не бегите. Найдите время для отдыха. В любви делайте паузы. А на работе позаботьтесь о новогоднем отпуске.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король кубков"

Откройте свое сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. А на работе уравновесьте эмоциональное состояние.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В отношениях ищите гармонию. А в решении рабочих вопросов проявите профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите баланс. Пора отношениям выйти на новый уровень. На работе вас ждут новые вызовы, но вы справитесь.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Двигайтесь навстречу друг другу. В любви не забывайте о дружбе. На работе рассчитывайте на коллег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка кубков"

Ситуация улучшается. Наслаждайтесь отношениями. Действуйте активно на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Вы должны сделать выбор, поэтому помните о последствиях. В отношениях добавьте огня. А на работе ищите партнеров.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Будет больно. В отношениях защитите свое сердце. В решении рабочих вопросов лучше пойти в глухую оборону.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В любви двигайтесь навстречу партнеру. Действуйте с осторожностью в рабочих ситуациях.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. Ищите что-нибудь новое в отношениях. Надейтесь на лучшее на работе.

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