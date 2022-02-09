Гороскоп на 10 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 10 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше понять себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 апреля рассказывает, что Львам стоит быть осторожными, а Девам будет тяжело.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 апреля 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Учите вперед на всех парах. В отношениях продемонстрируйте страсть. Смело двигайте навстречу приключениям на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Время для улучшения финансовой ситуации пришло. В отношениях выберите общие финансовые цели и ищите лучшую работу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. Не растеряйте этого. В любви позвольте быть немного слабее. А на работе продемонстрируйте характер.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Дела улучшаются. Наслаждайтесь отношениями. А в движении по карьерной лестнице не бойтесь выражать собственное мнение.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. В отношениях и в общении с коллегами следует проявить сильную осторожность.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях не берите на себя лишнюю обузу. А на работе избегайте конфликтных ситуаций.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Продемонстрируйте характер. В отношениях покажите страсть. А у рабочих вызвал проявить силу воли.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Создайте финансовый план. В отношениях остерегайтесь аферистов. На работе положите начало новому проекту.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви раскройте более широкое сердце. А на работе прислушивайтесь к голосу сердца.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесница"

Все меняется. Следует отправиться в романтическое путешествие со второй половинкой. А на работе возможны командировки.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Ожидайте чего-то нового в жизни. Отношения претерпевают изменения. А на работе позаботьтесь о финансовой подушке.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Пора вспомнить о старых друзьях. В отношениях посмотрите вместе старый фильм. А на работе найдите единомышленников.

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