Гороскоп на 10 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 марта 2023 года рассказывает, что Девам не стоит гнаться за всем сразу, а Весы должны надеяться на улучшение ситуации.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 марта 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. В отношениях откройте объятия. Начните новый проект на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора экономить. Доверяйте партнеру по поводу финансов. Избегайте проблем на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте энергию. В отношениях проявите инициативу. Сконцентрируйтесь на позитиве на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Пора открыть сердце. В любви прислушивайтесь к интуиции, а на работе – к голосу сердца.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победы. Проявите активность в любви и добавьте жар на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем сразу. Выберите один вариант в любви. На работе пора определиться, чем вы хотите заниматься.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка кубков"

Ситуация улучшается. Наслаждайтесь счастьем. Ищите позитив на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Найдите единомышленников. Помните о том, что ваш любовник – не только партнер, но и друг.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите гармонию. Пора налаживать отношения. Хороший период для заключения договоров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

То, что скрыто снизу, появится на поверхности. Откройтесь партнеру. Уничтожьте свои страхи об увольнении с работы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь потерь. В отношениях не дайте себя обмануть. Избегайте конфликтов на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз мечей"

Действуйте разумно. В любви прислушивайтесь к голосу разума. Добавьте активность на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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