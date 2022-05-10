Гороскоп на 10 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 10 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют найти опору в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 мая 2022 г. рассказывает, что Овнам стоит наслаждаться чувствами, а Близнецам не стоит отказываться от того, что им предлагают.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз кубков"

Наслаждайтесь чувствами. Отдайтесь отношениям по полной. На работе покажите, что вам нравится то, чем вы занимаетесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Придется защищать то, что вам дорого. В отношениях цените то, что есть. Активно действуйте на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. Задумайтесь над отношениями. А на работе рассмотрите разные виды сотрудничества с руководством.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Умение держать баланс – вот ваше основное кредо. В отношениях научитесь уравновешивать рацио и эмоцио. Попробуйте что-нибудь новое на работе.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Идите навстречу людям. В любви пошире откройте свое сердце. Доверяйте партнерам по бизнесу.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В любви может быть больно. На работе нужно запастись терпением.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте активнее. В движении по карьерной лестнице проявите себя.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вперед и только вперед. В отношениях стоит стремиться к чему-то вместе. Что касается работы, то нужно показать свою амбициозность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

Решите завязанные глаза. В любви будет больно. А на работе следует раскрыть глаза на то, что вы и так знаете.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте во благо. Получите что-нибудь в отношениях. Поделитесь достижениями на работе с другими.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка кубков"

Следует расслабиться. В отношениях пора развлечься. Устройте небольшую вечеринку на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Время для плодородия. Будьте креативны в отношениях и продуктивны на работе.

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