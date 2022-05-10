Гороскоп на 10 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют найти опору в жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 мая 2022 г. рассказывает, что Овнам стоит наслаждаться чувствами, а Близнецам не стоит отказываться от того, что им предлагают.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз кубков"
Наслаждайтесь чувствами. Отдайтесь отношениям по полной. На работе покажите, что вам нравится то, чем вы занимаетесь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Придется защищать то, что вам дорого. В отношениях цените то, что есть. Активно действуйте на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. Задумайтесь над отношениями. А на работе рассмотрите разные виды сотрудничества с руководством.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Умение держать баланс – вот ваше основное кредо. В отношениях научитесь уравновешивать рацио и эмоцио. Попробуйте что-нибудь новое на работе.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Влюбленные"
Идите навстречу людям. В любви пошире откройте свое сердце. Доверяйте партнерам по бизнесу.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ждут испытания. В любви может быть больно. На работе нужно запастись терпением.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте активнее. В движении по карьерной лестнице проявите себя.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вперед и только вперед. В отношениях стоит стремиться к чему-то вместе. Что касается работы, то нужно показать свою амбициозность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка мечей"
Решите завязанные глаза. В любви будет больно. А на работе следует раскрыть глаза на то, что вы и так знаете.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте во благо. Получите что-нибудь в отношениях. Поделитесь достижениями на работе с другими.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка кубков"
Следует расслабиться. В отношениях пора развлечься. Устройте небольшую вечеринку на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Императрица"
Время для плодородия. Будьте креативны в отношениях и продуктивны на работе.
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