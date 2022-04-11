Гороскоп на 11 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают прийти из точки А в точку В.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 апреля 2022 года рассказывает, что Близнецам нужно смело двигаться вперед, а Дев ожидает успех.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 апреля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В любви возьмите паузу, чтобы разобраться в себе. На работе нужно взять отгул.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Настает время плодородия. В отношениях ждите плодов любви. На работе будет плодотворное завершение проекта.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь смело вперед. В любви не раните слова партнера или партнершу. На работе действуйте активно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях рассчитывайте на приятные подарки. На работе нужно работать больше.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Пора обтачивать собственный талант. В любви работайте вместе над результатом. В движении по карьерной лестнице следует не делать остановок.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Король пентаклей"
Ожидайте успеха. Действуйте активно на работе. На работе ожидайте достойного результата.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Башня"
Помните о том, что все может измениться в мгновение ока. В отношениях и на работе ожидайте перемен.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Вы добились успеха. В отношениях ждите чего-нибудь грандиозного. На работе нужно изрядно поработать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Сила"
Проявите силу. В любви продемонстрируйте характер. Ожидайте новых вызовов.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король жезлов"
Действуйте активно. В отношениях добавьте драйву. Ищите новые приключения на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка жезлов"
Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе следует сконцентрировать силы на чем-то одном.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Следует не заниматься расточительством. В отношениях стоит немного ограничить свои эмоции. А на работе придется затянуть пояса.
Читайте также: