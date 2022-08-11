Гороскоп на 11 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дарят уверенность в будущем и его понимание.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 августа 2022 года рассказывает, что Рыб могут обидеть, а Овны должны ожидать перемен.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В отношениях нужно решить, что делать дальше. На работе придется больше показать, чтобы показать результат.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

Найдите мир внутри себя. В любви ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице все складывается как нельзя лучше.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пора экономить. В отношениях выберите одну финансовую цель. На работе приступите к финансово выгодному проекту.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Вас ожидают многочисленные соблазны. В отношениях решайте, стоит ли этим искушениям отдаться. На работе вы услышите другие варианты развития.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Месяц"

Скрытое станет явным. В любви избавьтесь от своих страхов. А на работе вам будут мешать ваши комплексы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победа – рядом. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе вы выйдете победителем из сложной ситуации.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях исследуйте что-нибудь новое. В рабочих ситуациях действуйте активно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Умеренность"

Перестаньте переливать из пустого в пустое. В отношениях найдите золотую середину. На работе не следует конфликтовать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе ждите маленький корпоратив.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Иногда следует уйти. В любви будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе будьте осторожны с эмоциями.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка мечей"

Будете тяжело. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе вас могут оскорбить.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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