Гороскоп на 11 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют быть уверенным в себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 февраля 2022 года рассказывает, что тельцам стоит раскрыть свое сердце, а близнецам не стоит ссориться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет тяжело. В отношениях возможно появление третьего. На работе лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

Откройте ваше сердце. В любовных перипетиях прислушивайтесь к интуиции. На работе доверяйте внутреннему голосу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы сами создаете себе проблемы. В отношениях не стоит ссориться. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Впереди – новые возможности. В отношениях начните вместе какой-нибудь проект. А на работе попробуйте что-нибудь новое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж кубков"

ТСН.ua

Доверяйте людям. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого человека. А на работе следует записывать креативные идеи.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения договоров. В любви пора выйти на высший уровень. Также вы с легкостью преодолеете карьерные вызовы.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви может быть больно. На работе вы получите новые предложения.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Не будьте слишком скупы. В отношениях проверьте партнера на алчность. А на работе ищите более выгодный для себя вариант.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворения и покоя. В любви раскройте свой потенциал. А на работе ищите единомышленников.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева мечей"

Ум – ваше оружие. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях пора взять паузу, а на работе нужно отдохнуть.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Сила"

Пора продемонстрировать внутреннюю силу. В любви проявите характер. А на работе – профессионализм.

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