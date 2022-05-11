Гороскоп на 11 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 11 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют овладеть своими чувствами.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 мая 2022 года рассказывает, что у Близнецов все может измениться, а Львам следует раскрыть свое сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не дайте быту затмить ваше счастье. В отношениях лучше все обсуждать. А на работе остерегайтесь происков.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ваша деятельность будет вознаграждена. Для счастья нужны только двое. Спасибо помощникам на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Всё может измениться. Остерегайтесь проблем в отношениях. Позаботьтесь о крепком фундаменте на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король мечей"

Доверяйте своему разуму. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе улучшите отношения с шефом.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Раскройте свое сердце. Доверьтесь партнеру. Ожидайте сюрпризов на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Счастье наполняет вас. Наслаждайтесь отношениями. На работе дела улучшатся.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

Не стоит переливать из пустого в пустое. В любви следует найти баланс. Выберите подходящую позицию на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Колесница"

Пора отправляться в путь. Выберите направление для романтического путешествия. На работе возможны командировки.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Сила"

Освойте себя. В отношениях проявите силу. Ищите баланс на работе.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. Нужно найти точку опоры в отношениях. В движении по карьерной лестнице ожидайте перемен.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Пора продемонстрировать страсть. В отношениях добавьте огня. Покажите свою амбициозность на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Перед вами открывается весь мир. В любви станьте единомышленниками. Действуйте активно на работе.

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