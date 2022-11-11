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Гороскоп на 11 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
90
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 11 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 ноября 2022 года рассказывает, что Близнецам пора экономить средства, а Ракам будут мешать комплексы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите свою силу. В отношениях попытайтесь продемонстрировать темперамент. А на работе – профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях нужно больше работать над развитием. В отношениях поймите, что вы хотите.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пора экономить средства. На работе сопротивляйтесь новым вызовам. А в отношениях ищите верных партнеров.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка мечей"

Сейчас вам мешают ваши страхи и комплексы. На работе ждите новых вызовов. Действуйте осторожно на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. На работе предложите что-нибудь новое. В отношениях начните больше доверять партнеру.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях не делайте больно партнеру. На работе ждите конфликтов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите партнеров. В отношениях не забывайте о друзьях. На работе начните что-нибудь новое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка кубков"

Работайте над чувствами. Не давайте, чтобы эмоции переполнили вас на работе. В отношениях наслаждайтесь счастьем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Двигайтесь вперед. На работе следует понять, куда вы хотите двигаться. А в отношениях реализуйте ваши мечты вместе.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Отшельник"

Сейчас нужно побыть одному. В отношениях возьмите паузу, а на работе – отгул.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Мир"

Уравновесьте ваши чувства и разум. В отношениях ищите золотую середину. А на работе действуйте активнее.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вперед и только вперед. На работе необходимо активизировать деятельность. Запланируйте что-нибудь новое в отношениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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