Гороскоп на 11 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 сентября 2022 года рассказывает, что Скорпионы должны прокладывать дорогу своими знаниями, а Дев ожидают испытания.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Работайте и получите достойный результат. В отношениях старайтесь получить больше. На работе отбивайтесь от противников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж кубков"

Проявите чувство. В отношениях не стесняйтесь проявлять эмоции. На работе следует действовать, прислушавшись к голосу сердца.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка мечей"

Быт – это еще не основа всего. На работе вас могут оскорбить. В отношениях защищайте свои позиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж пентаклов"

Задумайтесь о прибыли. В отношениях следует оценить риски и потери. На работе ищите достойные варианты.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Звезда"

Вас сопутствует счастливая женщина. В любви откройте свое сердце. А на работе смело двигайтесь вперед.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

В отношениях ждите испытаний. На работе будет тяжело. В общем, лучше просто пережить этот день.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о старых друзьях. В отношениях не обходите приятелей. А на работе ищите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Прокладывайте дорогу своими знаниями. В отношениях проявите смелость. А на работе не бойтесь делать первый шаг.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

Всё может измениться. В любви измените правила игры. На работе – впереди новые вызовы.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Прыгайте в чувства. В отношениях нужно больше расслабиться. На работе следует действовать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вы можете почувствовать горечь разочарования. В любви нужно стремиться к большему. На работе сейчас лучше не предлагать новых идей.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Смотрите под ноги, когда вы делаете первый шаг. На работе начните новый проект. В отношениях стоит попробовать что-нибудь новое.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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