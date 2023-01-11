Гороскоп на 11 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 января 2023 г. рассказывает, что Тельцам стоит раскрыть свое сердце, а Близнецам не стоит ссориться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 января 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка мечей"
Будет тяжело. В отношениях возможно появление третьего. На работе лучше отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце. В любовных перипетиях прислушивайтесь к интуиции. На работе доверяйте внутреннему голосу.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка жезлов"
Вы сами создаете себе проблемы. В отношениях не стоит ссориться. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Впереди – новые возможности. В отношениях начните вместе какой-нибудь проект. А на работе попробуйте что-нибудь новое.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Паж кубков"
Доверяйте людям. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого человека. А на работе следует записывать креативные идеи.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Иерофант"
Хороший день для заключения договоров. В любви пора выйти на более высокий уровень. Также вы с легкостью справитесь с карьерными вызовами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. У любви может быть больно. На работе вы получите новые предложения.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Не будьте слишком скупы. В отношениях проверьте партнера на алчность. А на работе ищите более выгодный для себя вариант.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Мир"
Ищите умиротворения и покоя. В любви раскройте свой потенциал. А на работе ищите единомышленников.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева мечей"
Ум – ваше оружие. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе начните новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях пора взять паузу, а на работе нужно отдохнуть.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Сила"
Пора продемонстрировать внутреннюю силу. В любви проявите характер. А на работе – профессионализм.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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