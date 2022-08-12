Гороскоп на 12 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 августа 2022 года рассказывает, что Рыб ожидают соблазна, а Львам следует сфокусировать энергию на чем-то одном.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит ссориться просто так. В отношениях не провоцируйте конфликт. На работе обдумайте дальнейший план действий.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но всячески убегаете от этого. В отношениях скрывайте ваше сердце. На работе остерегайтесь врагов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – немало открытий. В отношениях ждите новых открытий. На работе следует начать новый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело, потому возьмите паузу. В любви может быть тяжело. В движении по карьерной лестнице сделайте перерыв.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж жезлов"

Сфокусируйте энергию на чем-нибудь одном. В любви добавьте страсти, а на работе – энергичности.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В любви двигайтесь друг к другу. На работе будут новые вызовы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о последствиях своих действий. В любви на поверхность "вылезут" ваши прошлые поступки.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушайтесь к мудрым советам. В отношениях работайте вместе. На работе ищите финансовую выгоду.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. Отношения могут завершиться или обновиться. На работе тоже будут новые вызовы.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Мир"

Требуется баланс. В любви уравновесьте чувство и рациональность. На работе старайтесь гармонии.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно больше экономить. В отношениях задумайтесь над финансовой стороной. А на работе ищите что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте искушений. В отношениях отважитесь им поддаться. На работе действуйте энергично.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев