Гороскоп на 12 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 12 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют гармонизировать свою жизнь.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 февраля 2022 года рассказывает, что Рыбам пора задуматься о прошлом, а Овнам – смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях решитесь на первый шаг. На работе не бойтесь начать новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Продвигайтесь дальше. В любви задумайтесь, что означают для вас деньги, а на работе стоит улучшить свое финансовое положение.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что вы сами добились. В отношениях можно немного проявить слабость. В рабочих моментах все складывается как нельзя лучше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Вам помогают небеса. В любви следует двигаться вперед. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обидеться. В отношениях остерегайтесь измены. В рабочих вызовах вас могут коварно ударить в спину.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело, но не стоит прогибаться под проблемы. В отношениях попробуйте разделить тяжелую ношу на двоих. На работе ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Добавьте больше огня. В любви действуйте активнее. В решении рабочих моментов прибавьте энтузиазм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Поймите, чего вы хотите в этом мире. В любовных отношениях выясните отношение вашего партнера или партнерши к деньгам. На работе стремитесь к успеху.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях двигайтесь вместе к избранной цели. На работе пора отдохнуть от хлопот.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесница"

Смело двигайтесь к избранной цели. В любви отправляйтесь на свидание. На работе ждите командировок.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В отношениях двигайтесь вперед, помня, что вы можете упасть. На работе воспользуйтесь дружескими советами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Задумывайтесь о прошлом. В любви можете поностальгировать по прошлым отношениям. На работе ищите дружескую поддержку.

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