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Гороскоп на 12 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
688
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 12 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро помогают сконцентрироваться в нужный момент.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 февраля 2023 года рассказывает, что у Львов все удается, а Овнам нужно больше огня.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 февраля 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Продемонстрируйте огонь, пылающий внутри вас. В отношениях проявите активность. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Вам подходит развитие. В отношениях пора перейти на новый уровень. А на работе ваш проект принесет плоды.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите то, чего заслуживаете. В любви ждите приятных сюрпризов. А на работе попытайтесь попросить премию.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не стоит ранить друг друга словами. На работе продемонстрируйте характер.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

У вас все получается. В любви сбалансируйте чувство и разум. В рабочих вызовах сохраняйте спокойствие.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка кубков"

За проблемами не забывайте о веселье. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе не забывайте наслаждаться жизнью.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Смерть"

Вас ждут перемены. У любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице позаботьтесь о запасной вариант.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и вы со всем справитесь. На работе работайте, чтобы получить лучший результат. В отношениях не забывайте об отдыхе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Вовсю двигайтесь вперед. В отношениях проявите огонь, а на работе уверенно двигайтесь к избранной цели.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Следует знать, что вы хотите. В отношениях вы добьетесь успеха. А на работе все складывается как нельзя лучше.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Умеренность"

Ищите золотую середину. В отношениях не переливайте из пустого в пустое. На работе найдите баланс.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях может быть тяжело. На работе не отбрасывайте руку помощи.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
688
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