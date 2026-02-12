Гороскоп на 12 февраля: что карты Ленорман советуют в деньгах, делах и отношениях

Карты Ленорман / © ТСН

Карты Ленорман на 12 февраля указывают на практический день, когда следует обращать внимание на слова, договоренности и детали. Именно мелочи в этот день могут повлиять на результат по делам.

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Всадник

Возможна новость или предложение, что ускорит дела.

Телец — Рыбы

Финансовые вопросы выходят на первый план.

Близнецы — Птицы

Много разговоров и обсуждений. Важно не нервничать.

Рак — Дом

Фокус на быту и стабильности.

Лев — Солнце

Удачный день с положительными результатами.

Дева — Книга

Не вся информация будет открыта. Лучше наблюдать.

Весы — Кольцо

Договоренность или соглашение будут иметь значение.

Скорпион — Гора

Возможна задержка по делам.

Стрелец — Корабль

Появятся мнения об изменениях.

Козорог — Башня

Лучше действовать самостоятельно и обдуманно.

Водолей — Звезды

Планы на будущее выходят на первый план.

Рыбы — Сердце

Эмоциональные события и поддержка близких.

12 февраля станет днем новостей и решений. Внимательность к деталям принесет больше пользы, чем спешка.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.