Гороскоп на 12 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 12 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают нам стать храбрее.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 марта 2022 года рассказывает, что Близнецам нужно смело двигаться вперед, а Дев ожидает успех.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В любви возьмите паузу, чтобы разобраться в себе. На работе нужно взять отгул.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Настает время плодородия. В отношениях ждите плодов любви. На работе будет плодотворное завершение проекта.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь смело вперед. В любви не раните слова партнера или партнершу. На работе действуйте активно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях рассчитывайте на приятные подарки. На работе нужно работать больше.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Пора обтачивать собственный талант. В любви работайте вместе над результатом. В движении по карьерной лестнице следует не делать остановок.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король пентаклей"

Ожидайте успеха. Действуйте активно на работе. На работе ожидайте достойного результата.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Помните о том, что все может измениться в мгновение ока. В отношениях и на работе ожидайте перемен.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Вы добились успеха. В отношениях ждите чего-нибудь грандиозного. На работе нужно изрядно поработать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Сила"

Проявите силу. В любви продемонстрируйте характер. Ожидайте новых вызовов.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Действуйте активно. В отношениях добавьте драйву. Ищите новые приключения на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе следует сконцентрировать силы на чем-то одном.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Следует не заниматься расточительством. В отношениях стоит немного ограничить свои эмоции. А на работе придется затянуть пояса.

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