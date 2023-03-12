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Гороскоп на 12 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 12 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 марта 2023 года рассказывает, что Рыбам следует продемонстрировать лидерские качества, а Скорпионам – двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 марта 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Нужно работать. В отношениях тоже нужен труд. На работе добавьте рвение.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви найдите что-нибудь общее для вас. На работе пора начать новый проект.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Ожидайте перемен. В отношениях может выясниться что-нибудь новое. В движении по карьерной лестнице вас ожидают испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация улучшается. В любви надейтесь на большее. На работе трудитесь на результат.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отгоняйте от себя потенциальных партнеров. На работе не тратьте свое время.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Следует отдохнуть. Возьмите паузу в отношениях. На работе запланируйте отгул.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите баланс в отношениях. В любви идите друг к другу. На работе ищите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйву. В любви ждите большего.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка жезлов"

Начните новый проект. В любви идите напролом. На работе отшлифуйте ваши навыки и умения.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте больше огня. В отношениях наслаждайтесь сексом. В движении по карьерной лестнице ожидайте новых испытаний.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Укажите внутренний огонь. В отношениях продемонстрируйте характер. На работе добавьте профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Маг"

Освойте свои чувства и ощущения. В любви сбалансируйте рациональное и эмоциональное. На работе проявите свои лидерские качества.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
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