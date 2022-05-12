Гороскоп на 12 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют овладеть своими чувствами.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 мая 2022 года рассказывает, что Девам не стоит гнаться за всем сразу, а Весы должны надеяться на улучшение ситуации.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – новые открытия. В отношениях откройте объятия. Начните новый проект на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева пентаклей"
Пора экономить. Доверяйте партнеру по финансам. Избегайте проблем на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте энергию. В отношениях проявите инициативу. Сосредоточьтесь на позитиве на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Пора открыть сердце. В любви прислушивайтесь к интуиции, а на работе – к голосу сердца.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – победы. Проявите активность в любви и добавьте жар на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем сразу. Выберите один вариант в любви. На работе пора определиться, чем вы хотите заниматься.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка кубков"
Ситуация улучшается. Наслаждайтесь счастьем. Ищите позитив на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка кубков"
Найдите единомышленников. Помните о том, что ваш любовник – не только партнер, но и друг.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка жезлов"
Ищите гармонию. Пора налаживать отношения. Хороший период для заключения договоров.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Луна"
То, что спрятано снизу, появится на поверхности. Откройтесь партнеру. Уничтожьте свои страхи об уходе с работы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка мечей"
Остерегайтесь потерь. В отношениях не дайте себя обмануть. Избегайте конфликтов на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз мечей"
Действуйте разумно. В любви прислушивайтесь к голосу разума. Добавьте активность на работе.
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