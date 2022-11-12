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Гороскоп на 12 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
2 мин
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Карты Таро помогают понять, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 ноября 2022 г. рассказывает, что Стрельцам нужно экономить, а Козорогам могут повредить их чувства.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерикаа Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. В отношениях нужно большее развитие. А на работе – выдержки.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Действуйте осторожно и у вас все получится. На работе овладите своими страхами. А в отношениях — соберитесь вместе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – длинный путь. В отношениях запаситесь терпением. А на работе – действуйте активнее.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка кубков"

В отношениях не забывайте о друзьях. На работе сопротивляйтесь испытаниям. Будьте осторожны со словами.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ваши победы – впереди. В отношениях действуйте осторожнее. На работе поймите, что вы желаете по сути.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях пора поработать над комплексами. А на работе не дайте вашим страхам мешать вам.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз жезлов"

Смело двигайтесь вперед. На работе действуйте активнее. В отношениях одерживайте победы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка жезлов"

На работе смело смотрите вперед. В отношениях защищайте свои чувства. На работе начните что-нибудь новое.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Пора экономить. В отношениях нужно понять, что вы хотите от партнера или партнерши. На работе остерегайтесь вызовов.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Ваши чувства могут повредить вам. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума. На работе действуйте осторожно.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка кубков"

Теперь вам нужно узнать, что вы хотите на самом деле. В отношениях следует сделать выбор. А на работе – не гонитесь за всем и сразу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Маг"

Работайте над чувствами и чувствами. В отношениях стремитесь к балансу. На работе не бойтесь выражать собственное мнение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
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