Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают двигаться дальше

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 октября 2021 рассказывает, что у Раков все меняется, а Львам не стоит забывать об интуиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Проявите энергию. В отношения добавьте страсти. А на работе покажите все, на что вы способны.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Правосудие"

Помните о равновесии. В отношениях уравновесит чувства и эмоции. А на работе проявите профессионализм.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. Не обижайте вторую половинку. В рабочих вопросах вы непременно все решите.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Башня"

Все меняется. В любви позаботьтесь о прочный фундамент. А на работе — о запасном варианте.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Императрица"

Не забывайте об интуиции. На работе прислушайтесь к внутреннему голосу. А на работе рассчитывайте на подсказку судьбы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. На работе двигайтесь навстречу новым вызовам, а в отношениях не противостойте новому.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победы уже близко. В любви надейтесь на лучшее. На работе вы получите то, что хотите.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс. В любви найдите достойного партнера, а на работе — прочную опору.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Вас ожидают искушения. В любви сами решайте, или подвергнуться или нет. На работе остерегайтесь злых людей.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Повешенный"

Посмотрите на ситуацию под другим углом зрения. В любви старайтесь новых ощущений. А на работе все может измениться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Время отдохнуть. В любви стоит немного притормозить. А на работе уместно взять отгул.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и осваивайте новые знания. На работе следует удвоить усилия. А в отношениях проявите новые черты характера.

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