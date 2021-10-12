Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают двигаться дальше
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 октября 2021 рассказывает, что у Раков все меняется, а Львам не стоит забывать об интуиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Проявите энергию. В отношения добавьте страсти. А на работе покажите все, на что вы способны.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Правосудие"
Помните о равновесии. В отношениях уравновесит чувства и эмоции. А на работе проявите профессионализм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Смело двигайтесь вперед. Не обижайте вторую половинку. В рабочих вопросах вы непременно все решите.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Все меняется. В любви позаботьтесь о прочный фундамент. А на работе — о запасном варианте.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Императрица"
Не забывайте об интуиции. На работе прислушайтесь к внутреннему голосу. А на работе рассчитывайте на подсказку судьбы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. На работе двигайтесь навстречу новым вызовам, а в отношениях не противостойте новому.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Победы уже близко. В любви надейтесь на лучшее. На работе вы получите то, что хотите.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. В любви найдите достойного партнера, а на работе — прочную опору.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дьявол"
Вас ожидают искушения. В любви сами решайте, или подвергнуться или нет. На работе остерегайтесь злых людей.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Повешенный"
Посмотрите на ситуацию под другим углом зрения. В любви старайтесь новых ощущений. А на работе все может измениться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Время отдохнуть. В любви стоит немного притормозить. А на работе уместно взять отгул.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и осваивайте новые знания. На работе следует удвоить усилия. А в отношениях проявите новые черты характера.
Читайте также:
- Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего следует избегать
- Мистические руны: как гадать на древней азбуке
- Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают
- Лунный календарь на октябрь: когда полнолуние и новолуние
- Эзотерические лайфхак октября: пять советов