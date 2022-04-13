Гороскоп на 13 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 13 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро могут обеспечить нас вдохновением.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 апреля 2022 года рассказывает, что Рыбам следует продемонстрировать лидерские качества, а Скорпионам – двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 апреля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Нужно работать. В отношениях тоже нужен труд. На работе добавьте рвение.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви найдите что-нибудь общее для вас. На работе пора начать новый проект.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Ожидайте перемен. В отношениях может выясниться что-нибудь новое. В движении по карьерной лестнице вас ожидают испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация улучшается. В любви надейтесь на большее. На работе трудитесь на результат.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отгоняйте от себя потенциальных партнеров. На работе не тратьте свое время.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Следует отдохнуть. Возьмите паузу в отношениях. На работе запланируйте отгул.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите баланс в отношениях. В любви идите друг к другу. На работе ищите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйву. В любви ждите большего.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка жезлов"

Начните новый проект. В любви идите напролом. На работе отшлифуйте ваши навыки и умения.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте больше огня. В отношениях наслаждайтесь сексом. В движении по карьерной лестнице ожидайте новых испытаний.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Укажите внутренний огонь. В отношениях продемонстрируйте характер. На работе добавьте профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Маг"

Освоите свои чувства и ощущения. В любви сбалансируйте рациональное и эмоциональное. На работе проявите свои лидерские качества.

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