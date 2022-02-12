Гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 февраля 2022 года рассказывает, что у Львова все удается, а Овнам нужно больше огня.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Продемонстрируйте огонь, пылающий внутри вас. В отношениях проявите активность. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Вам подходит развитие. В отношениях пора перейти на новый уровень. А на работе ваш проект принесет плоды.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите то, чего заслуживаете. В любви ждите приятных сюрпризов. А на работе попытайтесь попросить премию.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не следует ранить друг друга словами. На работе продемонстрируйте характер.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

У вас все получается. В любви сбалансируйте чувство и разум. В рабочих вызовах сохраняйте спокойствие.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка кубков"

За проблемами не забывайте о веселье. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе не забывайте наслаждаться жизнью.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Смерть"

Вас ожидают перемены. В любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице позаботьтесь о запасной вариант.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте, и вы со всем справитесь. Работайте, чтобы получить лучший результат. В отношениях не забывайте об отдыхе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Вовсю двигайтесь вперед. В отношениях проявите огонь, а на работе уверенно двигайтесь к избранным целям.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Следует знать, что вы хотите. В отношениях вы добьетесь успеха. А на работе все складывается лучше.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Умеренность"

Ищите золотую середину. В отношениях не переливайте из пустого в пустое. На работе найдите баланс.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях может быть тяжело. На работе не отбрасывайте руку помощи.

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