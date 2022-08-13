Гороскоп на 13 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дарят уверенность в себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 августа 2022 г. рассказывает, что Овны немало скрывают, а Ракам стоит найти баланс.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Луна"
Вы очень многое скрываете. В отношениях расскажите партнеру или партнерше правду. На работе скрытое может стать очевидным.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте победы. В отношениях вас ждет успех. А на работе – победное шествие.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Уверенно двигайтесь к своим победам. В любви завоевывайте сердца. На работе добавьте активность.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Умеренность"
Хватит искать свое. В отношениях следует больше узнать о второй половинке. На работе найдите баланс.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка кубков"
Пора иногда отдыхать. В отношениях следует сходить на свидание. На работе соберитесь как-нибудь вместе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Пора отойти от того, кто делает вам больно. В отношениях будет тяжело. А на работе ждите новых испытаний.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам. В любви стремитесь к большему. На работе добавьте эмоциональности.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Будет больно. В отношениях вас могут оскорбить. На работе остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король мечей"
Своими словами вы можете сделать людям больно. В отношениях остерегайтесь подлых людей. На работе проявите интеллектуальную составляющую.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Вы сами создаете себе проблемы. У любви будут трудности, а на работе – новые проблемы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Впереди – что-то новое. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. А на работе начните новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Произведите финансовый аудит. В любви выберите одну денежную цель. В движении по карьерной лестнице ищите выгодное место.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также: