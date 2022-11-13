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Гороскоп на 13 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 13 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: Pexels

Карты Таро говорят, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 ноября 2022 года рассказывает, что Раки могут смело двигаться вперед, а Девам пора задуматься о развитии.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях добавьте баланс. А на работе – золотой середины.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева жезлов"

Будьте огнем. В отношениях продемонстрируйте свою страсть. А на работе – мощную интеллектуальную составляющую.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях выбирайте сердцем. На работе прислушивайтесь к подсказкам интуиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях проявите силу духа, а на работе – силу воли.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Император"

Проявите силу. В отношениях прислушивайтесь к советам мудрого мужчины. На работе сопротивляйтесь вызовам.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Императрица"

Пора задуматься о развитии. В отношениях ждите выхода на новый уровень. На работе самое время положить начало новому проекту.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Отправляйтесь туда, куда вас зовет сердце. В отношениях сопротивляйтесь проблемам, а на работе – вызовам.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы добились немало. На работе не сдерживайте свои желания развития. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Солнце"

Ситуация улучшается. На работе действуйте активно. В отношениях отдайтесь любви.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король мечей"

. Интеллект – ваше оружие. В отношениях не пытайтесь сделать больно партнеру или партнерше.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях опирайтесь на свой предыдущий опыт. На работе оцените риски.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В отношениях смело двигайтесь вперед. На работе – отстаивайте свою позицию.

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Дата публикации
Просмотры
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