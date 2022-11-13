Гороскоп на 13 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро говорят, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 ноября 2022 года рассказывает, что Раки могут смело двигаться вперед, а Девам пора задуматься о развитии.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях добавьте баланс. А на работе – золотой середины.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева жезлов"
Будьте огнем. В отношениях продемонстрируйте свою страсть. А на работе – мощную интеллектуальную составляющую.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях выбирайте сердцем. На работе прислушивайтесь к подсказкам интуиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях проявите силу духа, а на работе – силу воли.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Император"
Проявите силу. В отношениях прислушивайтесь к советам мудрого мужчины. На работе сопротивляйтесь вызовам.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Императрица"
Пора задуматься о развитии. В отношениях ждите выхода на новый уровень. На работе самое время положить начало новому проекту.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Отправляйтесь туда, куда вас зовет сердце. В отношениях сопротивляйтесь проблемам, а на работе – вызовам.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы добились немало. На работе не сдерживайте свои желания развития. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Солнце"
Ситуация улучшается. На работе действуйте активно. В отношениях отдайтесь любви.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король мечей"
. Интеллект – ваше оружие. В отношениях не пытайтесь сделать больно партнеру или партнерше.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях опирайтесь на свой предыдущий опыт. На работе оцените риски.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте то, что вам дорого. В отношениях смело двигайтесь вперед. На работе – отстаивайте свою позицию.
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