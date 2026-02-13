Гороскоп на 13 февраля: прогноз на картах Ленорман для всех знаков зодиака.

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Ленорман на 13 февраля советуют бездействовать наугад. В этот день выиграют те, кто обращает внимание на детали, слова и уговоры. Некоторые ситуации потребуют честного разговора или четкого выбора.

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Развилка

В этот день придется делать выбор. Лучше ориентироваться на практическую выгоду.

Телец — Лилии

Спокойный, ровный день. Хороший момент для взвешенных решений.

Близнецы — Облака

Возможна неопределенность в планах. Не стоит торопиться с выводами.

Рак — Собака

Поддержка друга или союзника пригодится.

Лев — Муж

Важную роль будет играть конкретный человек или личная инициатива.

Дева — Женщина

День связан с личными решениями или разговором с женщиной.

Весы — Ребенок

Новое начало или свежая идея. Малый шаг даст результат.

Скорпион — Кнут

Возможны споры или напряженные разговоры. Лучше сдерживать эмоции.

Стрелец — Книга

Часть информации будет скрыта. Не все следует сразу раскрывать.

Козорог — Ключ

Появится решение важного вопроса.

Водолей — Медведь

Фокус на деньгах, ресурсах или ответственности.

Рыбы — Аист

Возможны изменения или новости, повлияющие на планы.

13 февраля — день выбора, разговоров и практических шагов. Больше пользы принесет осторожность в финансовых и рабочих вопросах.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.