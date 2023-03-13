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Гороскоп на 13 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
98
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 13 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро могут успокоить в нужный момент.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 марта 2023 года рассказывает, что Близнецам следует стремиться к большему, а Ракам нужно ожидать ограничений.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 марта 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Наслаждайтесь гармонией. В отношениях все будет отличным. На работе старайтесь большего.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллектуальную составляющую. В любви не делайте больно партнеру. Продемонстрируйте разум на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж мечей"

Старайтесь большего. В любви ждите новых вызовов. На работе придется ограждать свой проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Ожидайте ограничений. В отношениях следует помогать друг другу. На работе – возможные проблемы.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка кубков"

Точно решите, что вы хотите. В любви не гонитесь за всеми целями сразу. А в движении по карьерной лестнице помните, что лучше "синица в руках".

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдыхать время от времени. В отношениях лучше взять паузу. А на работе следует запланировать отпуск.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви двигайтесь вместе к общей цели. Действуйте более активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В отношениях проявите характер. А на работе – профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения сделок. В отношениях пора выйти на новый уровень. На работе поразмышляйте над новым проектом.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка кубков"

Проявите душевное тепло. В любви задумайтесь над дружбой. На работе ищите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка кубков"

Все складывается отлично. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе найдите верных и искренних коллег.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Влюбленные"

Двигайтесь друг друга. В любви стремитесь к лучшему. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
98
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