Гороскоп на 13 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 13 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 мая 2022 года рассказывает, что лодка любви Скорпионов может разбиться, а Рыбам следует совершить подвиг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король пентаклей"

Солнце сияет в вашей жизни. Действуйте сильно в отношениях. Начните экономить на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Похвалите себя – вы всего добились сами. Расслабьтесь в отношениях. Смело действуйте на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева кубков"

Пусть вас ведет сердце. Раскройте свою душу партнеру. В движении по карьерной лестнице прислушайтесь к интуиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Повешенный"

Ситуация может измениться кардинально. Осознайте свою роль в отношениях. На работе остерегайтесь смены руководства.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Страшный суд"

Вы ответственны за свои действия. Вспомните все свои грешки в отношениях. А на работе не расслабляйтесь.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Вспомните о прошлом. Пора пообщаться со старыми друзьями. На работе ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Вы стали сильнее. Продемонстрируйте вашу силу в отношениях. В решении рабочих вопросов продемонстрируйте профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Ваша лодка любви может разбиться. В отношениях найдите то, что вас объединяет. Действуйте на работе, а не ищите виновных.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы вскоре получите вознаграждение за свой труд. В любви дарите друг другу подарки. А на работе ждите приятных сюрпризов.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Башня"

Возможны изменения. Найдите крепкий фундамент для отношений. Подумайте, что вы делаете на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король мечей"

Храбрость – ваша ведущая черта. Избегайте болей в отношениях. А на работе следует прислушаться к советам других.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Надо совершить подвиг. Сделайте что-нибудь важное для любимого человека. А в рабочих вопросах примите новый вызов.

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