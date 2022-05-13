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Гороскоп на 13 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

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Гороскоп на 13 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: Pexels

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 мая 2022 года рассказывает, что лодка любви Скорпионов может разбиться, а Рыбам следует совершить подвиг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король пентаклей"

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Солнце сияет в вашей жизни. Действуйте сильно в отношениях. Начните экономить на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка пентаклей"

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Похвалите себя – вы всего добились сами. Расслабьтесь в отношениях. Смело действуйте на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева кубков"

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Пусть вас ведет сердце. Раскройте свою душу партнеру. В движении по карьерной лестнице прислушайтесь к интуиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Повешенный"

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Ситуация может измениться кардинально. Осознайте свою роль в отношениях. На работе остерегайтесь смены руководства.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Страшный суд"

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Вы ответственны за свои действия. Вспомните все свои грешки в отношениях. А на работе не расслабляйтесь.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка кубков"

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Вспомните о прошлом. Пора пообщаться со старыми друзьями. На работе ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

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Вы стали сильнее. Продемонстрируйте вашу силу в отношениях. В решении рабочих вопросов продемонстрируйте профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

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Ваша лодка любви может разбиться. В отношениях найдите то, что вас объединяет. Действуйте на работе, а не ищите виновных.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

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Вы вскоре получите вознаграждение за свой труд. В любви дарите друг другу подарки. А на работе ждите приятных сюрпризов.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Башня"

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Возможны изменения. Найдите крепкий фундамент для отношений. Подумайте, что вы делаете на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король мечей"

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Храбрость – ваша ведущая черта. Избегайте болей в отношениях. А на работе следует прислушаться к советам других.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

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Надо совершить подвиг. Сделайте что-нибудь важное для любимого человека. А в рабочих вопросах примите новый вызов.

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