Гороскоп на 14 февраля: что карты Ленорман подсказывают в любви, деньгах и делах

Карты Ленорман на 14 февраля рекомендуют действовать обдуманно и не игнорировать слова других. Это день, когда значение имеют честность, договоренности и способность слышать партнера в отношениях и делах. Выигрывают те, кто бездействует импульсивно.

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Сердце

Вопросы чувств или симпатий выходят на первый план. Важен искренний разговор.

Телец — Якорь

Стабильность по делам и отношениям. Лучше не рисковать деньгами.

Близнецы — Письмо

Новость или сообщение могут повлиять на личные планы.

Рак — Дом

Фокус на близких и комфорте. День для семейных дел.

Лев — Солнце

Удачный день для инициатив. Возможно приятное событие.

Дева — Лиса

Следует проверять слова других. Не все намерения искренни.

Весы — Перстень

Договоренности и обещания в этот день имеют вес.

Скорпион — Облака

Возможна неопределенность в чувствах или планах. Лучше не торопиться.

Стрелец — Корабль

Мнения об изменениях или новом этапе в отношениях или делах.

Козорог — Башня

В этот день полезно сосредоточиться на своих целях.

Водолей — Звезды

Планы на будущее становятся более четкими. Хороший момент для мечты и цели.

Рыбы — Букет

Возможен приятный жест или знак внимания.

14 февраля станет днем разговоров, решений в отношениях и практических шагов по делам. Внимательность к деталям принесет больше пользы, чем эмоции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.