Астрология
51
2 мин

Гороскоп на 14 февраля: что карты Ленорман подсказывают в любви, деньгах и делах

Прогноз на 14 февраля на картах Ленорман отмечает день разговоров, решений в отношениях и внимания к финансам. Некоторые события в этот день могут прояснить ситуации, давно волновавшие.

Елена Кузьмич
Карты Ленорман

Карты Ленорман / © ТСН

Карты Ленорман на 14 февраля рекомендуют действовать обдуманно и не игнорировать слова других. Это день, когда значение имеют честность, договоренности и способность слышать партнера в отношениях и делах. Выигрывают те, кто бездействует импульсивно.

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Сердце
Вопросы чувств или симпатий выходят на первый план. Важен искренний разговор.

Телец — Якорь
Стабильность по делам и отношениям. Лучше не рисковать деньгами.

Близнецы — Письмо
Новость или сообщение могут повлиять на личные планы.

Рак — Дом
Фокус на близких и комфорте. День для семейных дел.

Лев — Солнце
Удачный день для инициатив. Возможно приятное событие.

Дева — Лиса
Следует проверять слова других. Не все намерения искренни.

Весы — Перстень
Договоренности и обещания в этот день имеют вес.

Скорпион — Облака
Возможна неопределенность в чувствах или планах. Лучше не торопиться.

Стрелец — Корабль
Мнения об изменениях или новом этапе в отношениях или делах.

Козорог — Башня
В этот день полезно сосредоточиться на своих целях.

Водолей — Звезды
Планы на будущее становятся более четкими. Хороший момент для мечты и цели.

Рыбы — Букет
Возможен приятный жест или знак внимания.

14 февраля станет днем разговоров, решений в отношениях и практических шагов по делам. Внимательность к деталям принесет больше пользы, чем эмоции.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

51
