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Гороскоп на 14 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 14 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 ноября 2022 года рассказывает, что Рыбам следует поработать над страхами, а Девам – над собственным развитием.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Ваша сила – в вашем уме. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе старайтесь большего.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Башня"

Ожидайте кардинальных изменений. На работе избегайте испытаний. В отношениях надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Страшный суд"

Сопротивляйтесь проблемам, но помните о последствиях. В отношениях не забывайте о чувствах второй половинки. На работе двигайтесь осторожно вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Уравновесьте все в вашей жизни. В отношениях стремитесь к большему. На работе надейтесь на улучшение ситуации.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. В отношениях защищайте свое сердце. А на работе старайтесь защиты.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева пентаклей"

Работайте над своим развитием. В отношениях действуйте активно, а на работе поймите, что вы хотите на самом деле.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Колесница"

Все меняется. В отношениях отправляйтесь куда-нибудь вместе. А на работе ждите командировки.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. В отношениях расслабьтесь и наслаждайтесь счастьем. На работе смело двигайтесь вперед.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка жезлов"

Пора начать новый проект. В отношениях вы можете дать большее. На работе проявите профессионализм.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка кубков"

Прошедшее может стать вашим ресурсом. В отношениях выбирайте развитие. На работе найдите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Добивайтесь побед. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе вы добьетесь успеха.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Луна"

Скрытое может стать очевидным. На работе помните о рисках. В отношениях поработайте над страхами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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